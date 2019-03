Porno-Manager: „Habe Meghans Sexvideo gesehen“

Bei dem Mann handelt es sich Blatt zufolge um einen Fotografen aus Florida. Dieser habe das Video verkaufen wollen. Wer die Frau in dem Tape sei, habe die Anbieterin zuerst nicht verraten wollen. „Schließlich sagte ich, dass ich das wissen müsse, bevor ich meinen Anwalt anrufe und andere Leute mit in diese Sache einbeziehe. Sie sagte, der Name von der Frau auf dem Video sei Meghan und dass sie in Kürze einen Prinzen heiraten würde, in England.“