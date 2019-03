„Destroyer“: Kidman ist mit den Nerven am Ende

Ihr Job ist hässlich und nervenaufreibend. Die harte Polizeiarbeit in L. A. ist Erin Bell (Nicole Kidman) ins verhärmte Gesicht geschrieben. Eine Männerleiche mit auffälliger Tätowierung am Hinterkopf weckt Erinnerungen in ihr an einen Einsatz als Undercover-Ermittlerin in einer Gang mit hochgradig terroristischem Potenzial. Erneut führt die Spur zu deren skrupellosen Anführer (Toby Kebbell).