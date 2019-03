May will die EU um kurzen Brexit-Aufschub bitten

Nachdem Parlamentssprecher John Bercow der britischen Premierministerin Theresa May einen Strich durch die Rechnung gemacht und eine erneute Abstimmung über den mit Brüssel ausverhandelten Austrittsvertrag verhindert hat, dürfte diese in einem Brief an die Europäische Union am Mittwoch nun eine kurze Verschiebung des Austrittstermins beantragen. Dies berichtet der Sender Sky unter Berufung auf britische Regierungskreise.