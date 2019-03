Heute startet die AK-Wahl

Vier Listen - die Fraktion Sozialdemokratische Gewerkschafter (FSG), die ÖVP-Arbeitnehmer (ÖAAB), die Freiheitlichen und die Alternativen, Grünen und Unabhängigen Gewerkschafter rittern um die Stimmen der AK-Mitglieder. Gewählt wird im Betrieb - in genau 450 Betriebssprengeln - oder via Briefwahl. Zur Wahl stehen die 50 Vertreter im Arbeitnehmerparlament. Wahlschluss ist am 2. April.