Dieser kanadische Teenager rockt die WTA-Tour

Ein Geheimnis ihres Erfolges sieht der Teenager in ihrer mentalen Arbeit. Schon seit sie etwa 12 Jahre alt war, meditiert sie und betreibt auch Yoga. „Jeden Morgen, wenn ich aufwache, ist das Erste, was ich tue, zu meditieren. Das hilft mir wirklich, einen guten Start in den Tag zu haben. Nicht gleich in mein Telefon zu schauen oder so“, lässt Andreescu für eine Spielerin ihrer Generation aufhorchen. Zwar lässt sie die physische Arbeit am eigenen Körper nicht aus, aber: „Ich glaube, dass der mentale Teil der wichtigste ist, weil es den gesamten Körper kontrolliert, oder?“. Dass sie das auch gut auf den Platz umsetzen kann, beweisen 31 Siege in den vergangenen 34 Matches.