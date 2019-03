In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entschädigung nach langer Zugverspätung

Unter keinem guten Stern stand die Zugfahrt von Johannes H., der vom deutschen Nürnberg nach Wien gereist ist. „Der Zug fuhr 90 Minuten verspätet ab. Mein reservierter Platz war belegt, ich musste auf dem Boden sitzen“, ärgerte sich der Leser. In Wien kam er letztlich zwei Stunden verspätet an. Da es auf den später eingereichten Antrag auf Entschädigung länger keine Antwort gab, wandte sich Herr H. an uns. Der Ombudsfrau haben die ÖBB rasch geantwortet. Man entschuldigte sich für den Ärger und erstattet die Hälfte der Ticketkosten und die Reservierung. Als Wiedergutmachung gibt es auch ein kleines Geschenk.