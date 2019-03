Tijuana ist die gefährlichste Stadt der Welt

Die mexikanische Grenzstadt Tijuana war einer Rangliste einer Nichtregierungsorganisation zufolge im vergangenen Jahr die gefährlichste Stadt der Welt. In Tijuana habe es 2018 eine Rate von 138,2 Tötungsdelikten je 100.000 Einwohner gegeben, hieß es in einem Bericht der gemeinnützigen Organisation „Bürgerrat für Sicherheit und Strafjustiz“, der am Dienstag veröffentlicht wurde.