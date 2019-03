Personalausweis: EU-Politiker für Fingerabdruck

„Unnötige Schwächung der Grundrechte“

Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold kritisierte die geplante Speicherung. Der Zwang „schwächt Grundrechte unnötig“, erklärte er. In 18 der insgesamt 28 EU-Mitgliedsstaaten würden keine Fingerabdrücke in Ausweisdokumenten gespeichert, die Maßnahme sei zudem in der Bevölkerung „nicht populär“. Giegold warf Christdemokraten und Liberalen vor, deshalb auf EU-Ebene durchsetzen zu wollen, „was zu Hause am demokratischen Widerstand gescheitert ist“.