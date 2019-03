War Eifersucht schuld an Tod von Promi-Wirt?

War Eifersucht das Problem?

Noch sind es Spekulationen - die Kripo ermittelt. Bekannte des Paares können zumindest bezeugen, dass beide ein Problem mit der Eifersucht hatten. Und beide in den vergangenen Wochen häufiger miteinander stritten. Elf Jahre waren sie ein Paar, seit Mai 2017 verheiratet. Nun ist Erich tot. Er verblutete am 3. März kurz nach Mitternacht in der Küche des Hotels Lisa. Die Tatwaffe - ein kleines Küchenmesser - verletzte die Lungenaorta. Vorher hatten sich Erich und Petronela bereits in der Lisa-Alm gestritten - während eine Party lief. Ein letztes Facebook-Posting setzte der Hobby-Jäger um 23.52 Uhr ab, ging hinunter ins Hotel. Eine halbe Stunde später war Erich tot. Kellner fanden ihren Chef mit der Wunde - Petronela soll ihnen selbst gesagt haben, dass er zusammengebrochen sei.