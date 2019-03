Plastilin statt Kokain vertickt: „Dealer“ gefasst

Plastilin in „bester Qualität“

Was zwei verdeckten Ermittlern jedoch angeboten wurde, war selbst ihnen neu: braune und weiße „Kugerln“ - angeblich Heroin und Koks. Und zwar in „bester Qualität“ und „knetbar“. Und wie. Denn es handelte sich um Knetmasse für Kinder - auch bekannt als Plastilin!