„Glee“-Star Lea Michele hat geheiratet

„Wir sind so begeistert, dass wir jetzt verheiratet sind, und dankbar, dass wir den Tag gemeinsam mit unseren Freunden und unserer Familie verbringen konnten“, freute sich das frisch angetraute Paar im Gespräch mit dem Promi-Magazin. Die Hochzeit von Michele und Reich fand am Wochenende im kleinen Kreis in Nordkalifornien statt.