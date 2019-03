Bus nahe Bahnhof explodiert und völlig ausgebrannt

Gewaltiger Schock Sonntagmittag im Zentrum von Stockholm: In unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs der schwedischen Hauptstadt fing ein Bus nach einer heftigen Explosion Feuer. Er brannte vollständig aus, dichter schwarzer Rauch stieg auf. Passagiere waren zum Zeitpunkt der Explosion nicht an Bord des Busses, der Fahrer sei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.