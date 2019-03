Köstinger verspricht Bauern nach Kuh-Urteil Hilfe

Mit Hochdruck arbeitet die Politik an einer Lösung für die rund 25.000 heimischen Almbauern nach dem umstrittenen Kuh-Urteil rund um einen tragischen Wanderunfall in Tirol. Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) kündigt eine Gesetzesänderung an: „Wir werden nächste Woche eine Lösung präsentieren.“