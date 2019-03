Ö3 spielt auch weiterhin Michael Jacksons Hits

„Billie Jean“ und „Smooth Criminal“ dürften in Österreich auch weiterhin aus dem Radio tönen: Dass Musik von Michael Jackson nach Vorwürfen von Kindesmissbrauch in der aktuellen TV-Doku „Leaving Neverland“ wie in anderen Ländern aus dem Radioprogramm genommen wird, hält Ö3-Senderchef Georg Spatt in einem offiziellen Statement nach heutigem Stand für „unwahrscheinlich“.