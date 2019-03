Maskierte Raser werfen „Krähenfüße“ auf die Straße

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Audi A8 mit Tempo 250 in Bergen der bayrischen Polizei entkommen, indem die Insassen sogenannte Krähenfüße gestreut und so ihre Verfolger ausgebremst hatten: Bei der Radarmessung auf der Tauernautobahn bei Anif in Salzburg konnte der verdächtige Wagen, der mit gestohlenen Kennzeichen aus dem Bezirk Linz-Land unterwegs war, mit 228 km/h geblitzt werden.