Junius Meyvant: „In Island ist jeder ein König“

Gerade in der zweiten Albumhälfte auf „Across The Borders“ hört man sehr oft Paul McCartney zu seinen Wings-Zeiten heraus. Nur dass du eben noch eine junge, wirkungsvolle Stimme besitzt.

Er war immer der am härtesten arbeitende Mann der Musikgeschichte. Ich bin mit den Beatles und den Rolling Stones aufgewachsen. Mit den Stones hauptsächlich, denn mein Vater hatte immer Lederjacken an und war „Team Stones“. Ich liebe aber alle Phasen dieser beiden Bands und sie haben in so wenigen Jahren so viele geniale Songs erschaffen. John Lennon war der rebellische Anführer, aber Paul McCartney hat die Band mit seiner Leidenschaft angetrieben. Er war ein Workaholic und ein großartiger Songwriter. Das ist die Kombination, wenn du supererfolgreich werden möchtest.