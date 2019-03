Jausenbrote von Kollegen vergiftet: Höchststrafe!

Für versuchten Mord mit vergifteten Jausenbroten am Arbeitsplatz ist ein Mann in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Bielefeld ordnete am Donnerstag darüber hinaus Sicherungsverwahrung für den 57-Jährigen an, da die Richter von einem Hang zu weiteren schweren Straftaten ausgehen.