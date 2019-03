Holocaust-Leugner (67) wird enthaftet

Mann weist fünf einschlägige Vorstrafen auf

Der 67-Jähirge weist fünf einschlägige Vorstrafen nach Paragraf 3h Verbotsgesetz im Zeitraum 2003 bis 2016 auf. Er sitzt seit 15 Jahren durchgehend in Haft und befindet sich derzeit in der Justizanstalt Krems. Der ehemalige Wiener Bezirksrat - er wurde 1994 aus der FPÖ ausgeschlossen - verwies in den Schreiben immer wieder auf ein von ihm in den 1990er-Jahren verfasstes Gutachten, demnach hätten mit Zyklon B keine Gaskammern betrieben werden können. Seit Jahren würden Kinder nach Mauthausen „geschleppt“ und ihnen „gefälschte Gaskammern“ gezeigt.