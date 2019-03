Erste Schaltzentrale für 38 Anti-Terror-Einheiten

Eigene Trainingszentren

Ein weiteres Ziel ist, innerhalb des Atlas-Verbundes eigene Trainingszentren zu bauen. „Derzeit müssen wir uns immer neue Schauplätze für die Trainingseinheiten in Flugzeugen, auf Schiffen oder in Gebäuden organisieren, was sehr viel Geld verschlingt. Hätten wir eigene Zentren, würden wir Geld sparen und könnten dort gemeinsam sowie jede Sondereinheit für sich trainieren“, erläutert Spörr die Vorteile. An einem Pilotprojekt wird bereits rege gearbeitet. Dabei handelt es sich um ein Trainingszentrum in Italien. Es steht schon, doch es muss umfassend modernisiert und vor allem ausgebaut werden. Weitere Projekte in Ungarn und der Slowakei wurden ins Auge gefasst.