Seltener Mondfisch vor Kalifornien angeschwemmt

„Es ist wirklich das bemerkenswerteste angeschwemmte Wesen, das ich in meinen vier Jahren in diesem Reservat jemals gesehen habe“, wird die zum Fundort gerufene Jessica Nielsen, Expertin für die Konservierung seltener Tiere, vom Nachrichtenportal „The Current“ der University of California zitiert. Unklar ist vorerst, was den Mondfisch so weit von seiner natürlichen Umgebung nach Santa Barbara verschlagen hat. Die Forscher haben DNA-Proben entnommen und wollen ihn weiter untersuchen.