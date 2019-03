Sohn von Camorra-Boss nach 14 Jahren gefasst

Nach mehr als 14 Jahren auf der Flucht ist der italienischen Polizei nun auch der vierte und letzte Sohn des inhaftierten Camorra-Bosses Paolo Di Lauro ins Netz gegangen. Der 38-jährige Marco Di Lauro wurde nach Polizeiangaben in einer bescheidenen Wohnung in Neapel verhaftet, wo er sich mit seiner Frau aufhielt. Der Clan kontrolliert einen Teil des Drogenhandels von Neapel, Marco Di Lauro selbst soll mindestens vier Morde in Auftrag gegeben haben.