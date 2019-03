SOS Mitmensch benennt Ausreisezentrum um

Die bisherigen Erstaufnahmezentren für Asylwerber in Österreich heißen seit Freitag offiziell Ausreisezentren. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte diese Änderung veranlasst und schnellere Verfahren sowie eine nächtliche Anwesenheitspflicht angekündigt. Neben rechtlichen äußerten viele Kritiker vor allem moralische Bedenken an der Umbenennung durch den Innenminister. Die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch benannte die Einrichtung in Traiskrichen kurzerhand in „Aufnahmestelle“ um.