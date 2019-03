Roboter-Maulwurf HP3 gräbt jetzt den Mars um

Rund drei Monate nach dem spektakulären Aufsetzen des NASA-Landers „InSight“ auf dem Mars hat sich Maulwurf HP3 erfolgreich vollautomatisch in den Boden der Planetenoberfläche gehämmert. Das Gerät soll bis zu fünf Meter tief in das Innere eindringen - und so helfen, einige Geheimnisse des Roten Planeten zu ergründen.