Lander „InSight“ setzt Rammsonde auf dem Mars aus

In den kommenden Wochen soll die ferngesteuerte kleine Rammsonde, die rund eineinhalb Meter von „InSight“ entfernt senkrecht auf flachem Untergrund steht, erstmals in der Geschichte der Raumfahrt bis zu fünf Meter tief in den Marsboden eindringen, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Sitz in Berlin am Mittwoch mit. HP3 soll Temperatur und Wärmeleitfähigkeit des Untergrunds messen und daraus den Wärmestrom aus dem Inneren des Planeten bestimmen.