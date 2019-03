Regierung spendiert satten „Raus aus dem Öl“-Bonus

„Der Bonus hat sich zur Erfolgsgeschichte entwickelt“

Zentrales Ziel der heimischen #mission2030 sind umweltfreundliche Anlagen. Deshalb wird der Sanierungsscheck neu aufgelegt. Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) zu der Förderung: „Dieser ‚Raus aus dem Öl‘-Bonus hat sich zur Erfolgsgeschichte entwickelt. Viele der rund 600.000 Ölheizungen in Österreich sind am Ende ihrer Lebensdauer angekommen und müssen ersetzt werden. Wir verlängern daher die Aktion. Einreichungen sind ab sofort möglich.“ In der abgelaufenen Periode sei die komplette Summe abgeholt worden.