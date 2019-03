Health: Die wilde Schönheit der Aggressivität

„Wir haben unseren Sound für ,Vol.4‘ nun verfeinert und sind wieder stärker zurück zu den Anfängen der Band gegangen. Rückblickend ist uns ,Death Magic‘ etwas zu konservativ ausgefallen.“ Der stampfende Groove in „Feel Nothing“ oder das latente Unwohlsein im Sound der Single „Strange Days (1999)“, für das die Band sogar ein Facebook-Messenger-Spiel designt hat, sind Beispiele für die stete Progressivität einer Band, deren Kreativpotenzial noch lange nicht auslotet ist. „Wir kommen aus einer Szene ohne Zonen, die keine Grenzen kennt. All die Bands aus der L.A.-Noise-Szene der frühen 2000er-Jahre haben einen sehr unprätentiösen Zugang zu Musik. Am Wichtigsten ist uns, neu und unverbraucht zu klingen.“ Das Erfolgsgeheimnis von Health liegt in der Ambivalenz begründet. Während maschinell-kalte, durchdringende Riffs und Beats die schiere Aggression widerspiegeln, legt Frontmann Jake Duzsik seine androgyn-sanfte Dreampop-Stimme über die Tracks und sorgt damit für etwas völlig Originäres.