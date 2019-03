Terrorhelfer bekam vor Abschiebung 7000 Euro Cash

Im Fall des abgeschobenen Terrorhelfers Mounir el Motassadeq ist in Deutschland eine peinliche Panne aufgedeckt worden: Der 44-Jährige hatte als Teil der Hamburger Zelle den Todespiloten Mohammed Atta bei dem tödlichen Plan, 2001 eines der Flugzeuge in das World Trade Center in New York zu steuern, unterstützt. Vor seiner Abschiebung nach Marokko wurden dem Inhaftierten noch 7000 Euro von seinem Häftlingskonto ausgezahlt. Solche Transaktionen sind allerdings gemäß einer EU-Verordnung strengstens verboten.