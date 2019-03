Bryan Adams: „Die Arbeit war ein Traum“

„Ich habe Ed vergangenes Jahr bei einer Show in Dublin getroffen. Irgendwann habe ich ihm dann einen Refrain geschickt und gefragt, ob er sich eine Zusammenarbeit vorstellen könnte. Ein paar Tage später schon hat er ein paar Strophen zurückgeschickt. Und, oh Mann, ihr solltet ihn die singen hören.“ Vielleicht gibt der rothaarige Superstar ja eine Kostprobe des neuen Songs bei seinen Sommerkonzerten in Klagenfurt.