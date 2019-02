Aus diesem „Escape Room“ gibt es kein Entkommen

Ein mit fiesen Fallen gespickter Survival-Parcours stellt unsere Sehgewohnheiten ganz schön auf den Kopf und peitscht die Synapsen der so Festgesetzen in eine Art Ausnahmezustand. Folter für die Nerven also - mit bitterem Beigeschmack, kamen doch Anfang des Jahres 15-jährige Mädchen bei einem Brand in einem polnischen Escape Room ums Leben.