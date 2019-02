Somalischer Pirat geht Salzburger Polizei ins Netz

Der junge Somalier saß nach Angaben des Landesgerichtes Salzburg nach seiner Festnahme am 12. Februar zehn Tage in Übergabehaft in der Salzburger Justizanstalt in Puch bei Hallein. Am 22. Februar wurde er von Salzburg nach Deutschland ausgeliefert. Seine Festnahme sei aufgrund eines Europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Osnabrück (Niedersachsen) nach einem positiven DNA-Abgleich erfolgt.