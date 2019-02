Horror-Verletzung sorgt für Schock bei der Admira!

Was für ein grausiger Frühjahrsauftakt für Admira Wacker: Bereits in der 8. Spielminute beim Heimmatch gegen Innsbruck (3:0) verloren die Niederösterreicher mit Bjarne Thoelke ihren Abwehrchef mit einer schweren Verletzung! Der 26-jährige Deutsche erlitt bei einem Zweikampf an der Outlinie einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein.