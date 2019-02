20 Messerstiche, nur weil „Chemie“ nicht stimmte

„Krone“: Wie haben Sie den Angriff durch die Frau erlebt?

Lettner: Wir waren in der Küche. Ich hab’s Teewasser zugestellt, hab’ mich umgedreht, weil ich Geschirr aus dem Schrank nehmen wollte. Auf einmal hat sie von hinten mit ihrem Messer auf mich eingestochen, zwei Mal in den Kopf, dann in die Schulter, in den Arm in den Rücken, hinten überall. Ich hab’ sie bei den Haaren genommen. Dann hab’ sie in der Kuchl eingesperrt. Ich hab’ geglaubt, die bringt mich um.