Schuster hält im geräumten Taborland die Stellung

Hubert Wimmer ist eigentlich auch als „Mister Minit“ bekannt. Er hat seine kleine Werkstatt direkt im Einkaufszentrum Taborland in Steyr, doch das wurde vor Weihnachten für immer geschlossen. Die verbliebene Einrichtung lichtete sich nach einer Versteigerung im Jänner ordentlich. Es ist still geworden. Nur die Maschinen von „Mister Minit“ sind zu hören, wenn er Absätze repariert oder Schlüssel nachmacht. Er findet es manchmal unheimlich, wenn er in der Frühan seinen Arbeitsplatz kommt, den er schon seit 39 Jahren hat - und liebt.