Lauda-Sohn Mathias: „Er kämpft wie ein Löwe“

Der dreimaligen Formel-1-Weltmeister aus Wien wird am kommenden Freitag 70 Jahre alt. Ihm war im Sommer vergangenen Jahres eine Lunge transplantiert worden. Nach einer Grippe-Erkrankung musste der Aufsichtsratschef des Mercedes-Teams dann im Jänner erneut im Krankenhaus behandelt werden. „Er will so schnell wie möglich ins normale Leben zurück“, sagte Sohn Mathias, der bei seinem berühmten Vater in Wien weilt.