Sleaford Mods: Stimme des britischen Proletariats

Leichte Veränderungen

Was dennoch auffällt: Sleaford Mods drücken das Gaspedal nicht mehr die ganze Zeit bis zum Anschlag durch. Stücke wie „Firewall“ oder „When You Come Up To Me“ bestechen mit einer neu gefundenen Melodieseligkeit. „Ich wollte diese Songs neu erkunden. Davor habe ich viel R‘n‘B und Soul aus den 80ern gehört, aber auch Sachen wie Drake“, so Williamson. „Es war eine sehr bewusste Entscheidung, meinen Gesang in diese Richtung zu bringen. Stellt sich nur die Frage, wie das live funktioniert“, schmunzelt der Musiker. „Sonst knallen unsere Stücke ja immer ziemlich rein. Ich muss wohl erst lernen, wie ich meine Stimme für die neuen Sachen am effektivsten einsetze.“