Journalist ruft Ku-Klux-Klan zu Lynchmorden auf

In seinem am 14. Februar veröffentlichten Leitartikel für die Wochenzeitung der Kleinstadt Linden, „The Democrat-Reporter“, hatte Sutton geschrieben, es sei an der Zeit, dass der Ku-Klux-Klan seine nächtlichen Aktionen wieder aufnehme. „Demokraten in der Republikanischen Partei und Demokraten in Washington“ seien die „wahre herrschende Klasse“, sie schmiedeten im Geheimen Pläne, die Steuer in Alabama anzuheben, schrieb er.