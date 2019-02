Marach/Pavic auch in Marseille gleich out!

Aus für Osaka in Dubai schon zum Auftakt

Indes wurde der Höhenflug der US-Open- und Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka beim stark besetzten WTA-Premier-Turnier in Dubai jäh gebremst. Die Weltranglisten-Erste aus Japan unterlag am Dienstag nach einem Erstrunden-Freilos der Französin Kristina Mladenovic (WTA 67) 3:6, 3:6. Mladenovic, die Freundin von Austro-Ass Dominic Thiem, hatte vor Dubai in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen.