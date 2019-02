„Zombie-Krankheit“ auch für Menschen gefährlich

Die Nervenkrankheit Chronic Wasting Desease (CWD), die zur gleichen Familie wie der Rinderwahnsinn gehört, endet immer tödlich. Sie wird über Kontakt mit Körperflüssigkeit, wie etwa Speichel, verbreitet und ist im Jänner in insgesamt 24 US-Bundesstaaten sowie in zwei kanadischen Provinzen bei Wildtieren aufgetaucht. Zudem gebe es auch Fälle in Norwegen und Finnland sowie - über importiertes Fleisch - in Südkorea.