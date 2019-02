Wolff: Ungeregelter Brexit wäre Formel-1-Alptraum!

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff fürchtet schwere Folgen für die Formel-1-Teams mit Sitz in England, sollte es zum geplanten EU-Austritt Großbritanniens kommen. Dieser ist für den 29. März vorgesehen und damit bereits während der Saison, die am 17. März in Melbourne in Australien beginnt. „Ein ungeregelter Brexit wäre ein Alptraum-Szenario“, so der Teamchef der Silberpfeile.