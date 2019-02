Das verdient die Oper am traditionsreichen Ball

Der Aufwand, den die Wiener Staatsoper für den Opernball betreibt, ist immens: In nur 48 Stunden soll sich das renommierte Haus in den größten Ballsaal Österreichs verwandeln. Das Ergebnis? Eine fulminante Location, ein ausgeklügeltes Konzept und ein unübertreffliches Programm. Immerhin gilt der Opernball nicht nur als weltweit verfolgtes Kultur-Erlebnis, sondern auch als wichtige Einnahmequelle für das Haus am Ring.