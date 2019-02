Jagdhund fiel über „Lilli“ her

„Es war ein Albtraum. Ich habe gerade im Garten gearbeitet, und meine Hündin war wie immer in meiner Nähe. Plötzlich habe ich sie laut aufschreien gehört. Als ich nachschaute, stand der Nachbarshund über ihr und hatte sich in ihren Hinterlauf verbissen“, erzählt der geschockte Besitzer. Bertram Szalay versuchte, den Eindringling, der Jagdhund muss über den Zaun gesprungen sein, zu vertreiben, und suchte dann nach „Lilli“. Das schwer verletzte Tier hatte sich verkrochen und winselte vor Schmerzen. „Als ich sie ins Haus trug, sah ich, wie der Hund aus unserem Hühnergehege kam und einen gerissenen Hahn im Maul hatte“, so der Hundefreund.