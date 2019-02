Thiem nach Comeback: „Bin auf gutem Weg zurück“

Erster Doppel-Titel

„Ich hatte einen Matchball, wo ich ein bisschen unglücklich war, aber es war immer noch okay für das erste Turnier wieder. Zumindest habe ich morgen ein Finale und werde versuchen, meinen ersten Doppel-Titel zu gewinnen“, erklärte Thiem. Mit seinem Spiel selbst sei er glücklich. „Ich bin noch nicht hundertprozentig happy mit meiner Fitness. Es fehlen mir immer noch einige Matches und es fehlt mir noch an Ausdauer besonders für so lange Matches, aber das Spiel selbst ist gut.“ Am Ende sei er etwas müde und fehlerhafter geworden. „Aber generell bin ich auf dem richtigen Weg. Nach dem Doppel werde ich mich gut auf Rio vorbereiten und ich glaube, dass ich dort eine gute Chance habe.“