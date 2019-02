Red Bull Salzburg kämpft um Roses Verbleib

Es stehen vier wichtige Monate vor uns. In der Liga gibt es die Punkteteilung. Wir wissen, dass wir einen überragenden Herbst gespielt haben. Jetzt gilt es, die Spannung und Konzentration hochzuhalten. Wir haben noch 14 Spiele in der Liga vor der Brust. Darauf gilt es sich zu fokussieren. Das wird sicher ein heißes Frühjahr. Natürlich plant man voraus. Aber wir wissen nicht zu 100 Prozent, was passieren wird.