Einzige Taxilenkerin: „Frauen müssen Mut haben“

„Ich will eine erfolgreiche Geschäftsfrau werden!“

Was ist die größte Herausforderung für arbeitende Frauen? „Die hohe Arbeitslosigkeit, die Ethnie und sexuelle Belästigung.“ Ihren Eltern hat sie Stück für Stück von kleinen Jobs berichtet, anfangs aber alles verheimlicht. Dass die Produktion der Marmeladen nicht ausreicht, um national und international konkurrenzfähig zu sein, behält sie für sich. Auch das ihr Geschäftspartner mittlerweile ausgestiegen ist, muss nicht jedes Familienmitglied wissen. Was ist Minas größter Wunsch? „Ich will eine erfolgreiche Geschäftsfrau werden!“ Afghanistan zu verlassen, ist ihr noch nie in den Sinn gekommen. Dafür ihrer Freundin Fariba, die in einem Reisebüro arbeitet und sofort nach Europa losziehen würde, wenn sie könnte. Ob es am Geld oder der Linie der Familie liegt, will sie nicht verraten.