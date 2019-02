Bill Kaulitz und Heidi Klum als Style-Twins

Und den stellen sie aktuell auch im Twin-Look unter Beweis: Sowohl die Blondine als auch der Musiker sind am „Germany‘s Next Topmodel“-Set in Los Angeles auf hohen Schuhen unterwegs. Während Heidi auf klassische Pumps setzt, rockt Bill Plateau-High-Heels. Ob Bill in einer Folge der Modelcastingshow als Catwalktrainer fungiert? Derzeit zeigt ProSieben die bereits 14. Staffel der Castingshow.