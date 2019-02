Darum entschied sich Europa-Toptalent für „Bullen“

Die Vorschusslorbeeren, mit denen er in Salzburg angekommen ist, sind groß - selbst für einen 1,94-Meter-Mann. Erling Haaland gilt als eines der größten Stürmertalente in Europa. Dass er sich für Österreichs Fußball-Meister und gegen Spitzenclubs in europäischen Topligen entschieden hat, begründet er vor allem mit den Entwicklungschancen. Der Norweger will in Salzburg zum Klassestürmer reifen. Sein Vater war ein Klasseverteidiger, ehe der überharte Roy Keane mit einer absichtlichen Verletzung seine Karriere beendete (im Video).