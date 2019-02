Bewaffneter Überfall auf zwei Geldboten in Linz

Überfall auf zwei Geldboten mitten in Linz: Die beiden Angestellten der Post wollten Mittwochfrüh einen Bankomaten beim Nachtclub Villa Ostende in der Innenstadt befüllen. Dabei lauerten ihnen zwei bewaffnete Täter auf - die Geldboten wurden überfallen, gefesselt und mussten mit den Tätern Richtung Froschberg fahren. Dort hielten die Räuber auf einem Parkplatz an und flüchteten mit der Beute.