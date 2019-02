Oberndorf: Das heiße Duell ungleicher Kandidaten

Trotz aller Unterschiede sind die beiden per Du und geben sich bei einem „Krone“-Besuch im Rathaus kollegial die Hand. Die erste Vizebürgermeisterin gegen den zweiten Vizebürgermeister – das Duell ist für SPÖ und ÖVP so prestigeträchtig, dass sich die rote Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner am 20. Februar bei ihrem ersten Besuch in Salzburg überhaupt persönlich in die Wahlschlacht werfen wird.