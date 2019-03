Diese Körperwaagen sagen die Wahrheit

Egal ob dick oder dünn, groß oder klein, sportlich oder nicht sportlich - eine regelmäßige Gewichtskontrolle ist wichtig für Ihre Gesundheit. Denn anhand des Ergebnisses können Sie feststellen, ob Sie sich richtig ernähren, ob sie zu viel oder zu wenig essen, bzw. ob das Ausmaß an sportlicher Betätigung ausreichend oder gar zu viel ist. Bei regelmäßiger körperlicher Aktivität und einer ausgewogenen Ernährung sollte das Gewicht immer im Normalbereich liegen. Schwankungen von zwei bis drei Kilos sind völlig normal. Zudem kommt es beim Wiegen auf den richtigen Zeitpunkt an: Am besten stellen Sie sich frühmorgens nach dem Gang auf die Toilette auf die Waage. Dann ist das Ergebnis am genauesten. Es reicht, wenn Sie sich ein- bis zweimal pro Woche wiegen. Das tägliche Wiegen sollten Sie unterlassen.