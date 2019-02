Europas Topklubs jagen Salzburgs Super-Talent

Geheimer Zettel

Erst vor drei Wochen sorgte ein zerrissener Zettel (siehe oben) mit einigen interessanten Spielernamen für Aufregung am Transfermarkt. Juventus-Sportdirektor Fabio Paratici hatte ihn in einem Restaurant in Mailand am Tisch vergessen, die italienische Zeitung „Il Tempo“ veröffentlichte den Papiersalat. Dabei standen unter anderem die prominenten Namen von Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom), Nicolo Zaniolo (AS Rom), Federico Chiesa (Fiorentina) - und eben jener von Dominik Szoboszlai von den Bullen darauf.